«Закон Кирьянова»: бизнес и политики против поправок в закон «О рекламе»

Депутат нижней палаты парламента Михаил Романов заявил, что правительство Санкт-Петербурга внимательно изучило нововведения и обнаружило в них немало несоответствий правовым нормам. В Комитет по экономической политике поступило письмо от главы Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского, который попросил увеличить период изучения поправок на полмесяца. Документ принимался в кратчайшие сроки, в связи с этим на него не было заключения Кабмина РФ. Федеральная антимонопольная служба и Министерство внутренних дел не поддерживают документ. Поправки нарушают ГОСТы по безопасности дорожного движения. Кроме того, в них есть противоречия законам об охране культурного наследия, отметил Михаил Романов.