Вице-премьер Башкирии обвинил Запад в срыве строительства школы в Инорсе

Вице-премьер республики Азат Бадранов видит причину продления сроков строительства уфимской школы в санкционном давлении стран Запада. Об этом политик рассказал в соцсетях.
Так, по мнению чиновника, сроки строительства «самой большой школы в Приволжском федеральном округе» сместились из-за санкционного давления, которое в настоящее момент против России оказывают страны коллективного Запада. Бадранов отмечает, что на фоне антироссийских санкций стоимость материалов и оборудования выросла в несколько десятков раз, что, по словам чиновника, спровоцировало цепную реакцию.
Напомним, образовательный центр в Уфе должен появится в квартале улиц Ферина, Сельской Богородской, Лесунова и бульвара Баландина. Строительство учебного заведения стартовало несколькими годами ранее — в 2019 году. По словам Азата Бадранова, свою работу учреждение сможет начать не ранее, чем в 2023 года.