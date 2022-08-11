В Башкирии новым конкурсным управляющим банкрота МУЭТ назначили Аэлиту Идрисову

Сообщается, что на должности управляющего Идрисова заменит Данила Рыбалко, который был ранее отстранён от должности в связи с решением Арбитражного суда республики. Отметим, что Данила Рыбалко, который до 1 июля являлся арбитражным управляющим МУЭТ Уфы, отстранили от процедуры банкротства по решению суда. Жалобу на Рыбалко в суд подавал Олег Хмарин, который до недавнего времени возглавлял транспортное управление мэрии.