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В Башкирии новым конкурсным управляющим банкрота МУЭТ назначили Аэлиту Идрисову

11 августа 11:53
Фото: МУЭТ Уфы
Решение о назначении было принято Арбитражным судом Уфы

Стало известно, что должность управляющего банкротного МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) займёт Аэлита Идрисова. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Уфы.

Сообщается, что на должности управляющего Идрисова заменит Данила Рыбалко, который был ранее отстранён от должности в связи с решением Арбитражного суда республики. Отметим, что Данила Рыбалко, который до 1 июля являлся арбитражным управляющим МУЭТ Уфы, отстранили от процедуры банкротства по решению суда. Жалобу на Рыбалко в суд подавал Олег Хмарин, который до недавнего времени возглавлял транспортное управление мэрии.

Напомним, что суд не в первый раз отстраняет Рыбалко от его обязанностей. Так двумя годами ранее, в июле 2020 года Данила Рыбалко освободили от исполнения обязанностей внешнего управляющего МУЭТ Уфы решением Арбитражного суда Башкирии.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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