В Башкирии 16-летняя девушка избила пенсионерку за замечание на шум из ее квартиры

И если причина по которой девушка-подросток поколотила 65-летнюю соседку заключалась в замечании на шум, то свою ровесницу она избила за то, что та не стала смотреть как та колотит соседку. Это она и объясняла на видео, однако звук в нем редакция Mkset удалила из-за изобилия в нем нецензурной лексики.