На пляжах Башкирии будут штрафовать нетрезвых отдыхающих. В частности, поручение активизировать работу муниципальных комиссий и по применению мер административного воздействия подчиненных отдал вице-премьер правительства Ирек Сагитов.
Кроме того, была отмечена необходимость усилить работу комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами.
Отметим, что по состоянию на 8 августа из водоемов было уже извлечено 90 человек, 56 из которых утонули. Спасено на водных объектах в текущем году 101 человек.