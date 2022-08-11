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На пляжах Башкирии будут штрафовать нетрезвых отдыхающих

11 августа 03:46
Фото: 1MI
Применять меры административного воздействия поручено комиссиям муниципальных образований. Об этом сообщил вице-премьер правительства Ирек Сагитов.

На пляжах Башкирии будут штрафовать нетрезвых отдыхающих. В частности, поручение активизировать работу муниципальных комиссий и по применению мер административного воздействия подчиненных отдал вице-премьер правительства Ирек Сагитов.

Кроме того, была отмечена необходимость усилить работу комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами.

Отметим, что по состоянию на 8 августа из водоемов было уже извлечено 90 человек, 56 из которых утонули. Спасено на водных объектах в текущем году 101 человек.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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