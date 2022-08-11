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Дольщики «Дома смерти» в Уфе объявили о завершении трёхнедельной голодовки

11 августа 12:44
Фото: Единая информационная система жилищного строительства
О завершении акции, объявленной дольщиками скандального долгостроя 20 июля объявила одна из участниц

В Уфе дольщики скандально известного долгостроя заявили о прекращении объявленной тремя неделями ранее голодовки. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на члена правления кооператива Аллу Васильеву.

Сообщается, что днём ранее состоялось совещание дольщиков с главой республики Радием Хабировым, участие в обсуждении также приняли представители Минстроя РБ и СПЧ республики. По словам ВасильевойЮ в ходе конструктивного диалога были приняты ключевые решения по вопросу завершения строительства долгостроя.

По итогам совещания дано было поручение подготовить кассацию на решение судов, которые отказали признавать застройщика дома («Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению „Луч“») банкротом. Отметим, что именно этот отказ называли основным препятствием для передачи дома новому застройщику, а также в другом случае — принятию решения о выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, что в ходе акции двоим её участницам понадобилась помощи медиков. Так, у одной из них спустя несколько дней после начала голодовки было повышено давление, а позднее появился шум в ушах. У другой — на фоне отказа от пищи обострились хронические заболевания.

Своё же неофициальное «дом смерти» получил из-за ряда несчастных случаев, произошедших ранее на его территории.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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