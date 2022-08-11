Дольщики «Дома смерти» в Уфе объявили о завершении трёхнедельной голодовки

Напомним, что в ходе акции двоим её участницам понадобилась помощи медиков. Так, у одной из них спустя несколько дней после начала голодовки было повышено давление, а позднее появился шум в ушах. У другой — на фоне отказа от пищи обострились хронические заболевания.