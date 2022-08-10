«Заботливая Уфа»: убежище для женщин, столовая для бездомных, приюты для животных

Анастасия Абдрашитова и Мария Синькова принимают на лечение диких животных, помогают представителям наиболее уязвимых видов. Это, например, летучие мыши, численность которых и так невысока. Иногда мышек тревожат во время спячки, а пробуждение в межсезонье, когда слишком холодно и нет насекомых, смертельно опасно. Тогда животных приходится откармливать, чтобы позже вернуть на волю. Иногда зверьки поступают с переломами, им требуется медицинская помощь. Волонтеры принимают также диких птиц, зайчат и ежат. Животных после реабилитации выпускают в естественную среду. Если это невозможно из-за травм — устраивают в специальные приюты.