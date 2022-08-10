«Заботливая Уфа»: кто делает город лучше

На интерактивной карте проекта «Заботливая Уфа» мы собрали информацию о благотворителях, меценатах и волонтерах. У них разные проекты: одни собирают деньги на лечение детей, другие — помогают животным, а кто-то — кормит бездомных. Но каждый по отдельности и все вместе делают мир лучше.
В Уфе очень много людей, которые не могут пройти мимо чужой беды. Каждый из нас совершает добрые поступки, но для кого-то это становится делом жизни.
На карте «Заботливой Уфы» можно узнать о проектах, которые уже реализуются в городе. Среди них — инициативы правозащитных организаций, фондов, помогающих социально незащищенным гражданам, волонтеров, которые занимаются попавшими в беду животным. В Уфе также работают организации, которые поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья, гражданские активисты.