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«Заботливая Уфа»: кто делает город лучше

10 августа 09:37
Фото: мэрия Уфы
Mkset запускает проект о благотворителях, меценатах и волонтерах.

На интерактивной карте проекта «Заботливая Уфа» мы собрали информацию о благотворителях, меценатах и волонтерах. У них разные проекты: одни собирают деньги на лечение детей, другие — помогают животным, а кто-то — кормит бездомных. Но каждый по отдельности и все вместе делают мир лучше.

В Уфе очень много людей, которые не могут пройти мимо чужой беды. Каждый из нас совершает добрые поступки, но для кого-то это становится делом жизни.

На карте «Заботливой Уфы» можно узнать о проектах, которые уже реализуются в городе. Среди них — инициативы правозащитных организаций, фондов, помогающих социально незащищенным гражданам, волонтеров, которые занимаются попавшими в беду животным. В Уфе также работают организации, которые поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья, гражданские активисты.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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