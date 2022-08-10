Суд Уфы начал рассматривать уголовное дело пытавшегося «откосить» от армии хоккеиста

Сегодня, 10 августа, Ленинский райсуд Уфы начал рассмотрение уголовного дела в отношении Анвара Самигуллина, которого обвиняют в даче взятке должностному лицу в крупном размере.
Предполагается, что он и еще два экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев и Владислав Лукин обращались к предпринимателю Фариту Самигуллину за помощью в покупке военного билета. Сам предприниматель был задержан сотрудниками ФСБ еще в апреле этого года по обвинению в посредничестве при передачи взятки, в частности, Самигуллин «помогал» уфимским спортсменам в получении военных билетов.
Однако сегодня, 10 августа, на заседании Ленинского райсуда Уфы сторона защиты сообщила, что согласно показаниям Фарита Самигуллина, он не передавал денежные средства Анвара Сулейманова никаком должностному лицу.
Далее, как передает корреспондент Mkset из зала суда, адвокат утверждает, что в материалах уголовного дела также отсутствуют доказательства, что Сулейманов передавал денежные средства или иное имущество в качестве взятки должностному лицу Воропаеву. Кроме того, адвокат заявила, что Анвар Сулейманов не получал ни отсрочку от армии, ни самого военного билета.
Помимо этого, защита считает, что дело было незаконно возбуждено в Уфе, и должно оно рассматриваться в суде Нефтекамска. Дело в том, что протокол осмотра сведения о движении денежных средств, согласно которому денежные средства поступили со счета Сулейманова на счет Самигуллина показал, что место окончания преступления, как и место открытия счета — в Нефтекамске. Суд данное ходатайство отклонил.