Пчеловодческий форум «Апимир» призванный заменить «Апимондию» не состоится в Башкирии

Уже через месяц, 8–10 сентября в Уфе должен был состояться международный пчеловодческий форум «Апимир». Пройти он должен быть впервые и призван был заменить международный конгресс пчеловодов «Апимондия», который после начала спецоперации был отменен. Однако и призванный заменить «Апимондию» «Апимир» в нынешнем году не состоится.