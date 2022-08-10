Мэрия Уфы отрицает проведение акции по сбору гуманитарной помощи для переселенцев

В тексте ставшего вирусным сообщения от лица некой Анны, посетившей ранее пункт временного размещения в пансионате «Речные зори», сообщается, что на данный момент в пансионате проживает порядка двухсот человек — все они были вынуждены покинуть Мариуполь, спасаясь от обстрелов и ничего толком не успев взять с собой. В связи с этим они нуждаются буквально во всём: от одежды до медикаментов. Анна, от лица которой ведётся повествование в сообщении, также сообщает, что во время её визита в пансионат привезённую ею одежду буквально «разобрали на улёт всё, кто что схватил».