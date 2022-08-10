Дорогие читатели: «Ростелеком» и ГК «ЛитРес» выяснили, что читают россияне

Так, более 70% участников опроса отметили, что книги входят для них в число товаров первой необходимости. За последний год 34% респондентов увеличили долю трат на цифровые книги в структуре своих бюджетов, 36% сохранили затраты на чтение на прежнем уровне. При этом 40% читателей ежегодно выделяют на книги от 1,1 до 5 тыс. рублей, а 27% тратят на них от 5,1 тыс. Чаще всего не жалеют денег на литературу респонденты в возрасте от 26 до 35 лет, на втором месте — читатели от 36 до 45 лет, на третьем — те, кому более 46 лет.