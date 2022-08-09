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«Выдумка следствия»: что происходит на суде по делу двух министров Башкирии

9 августа 05:37
Сегодня в Ленинском райсуде проходит очередное заседание по делу об очистных сооружениях в Кумертау. Ранее по делу были задержаны министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев и глава Минстроя РБ Рамзиль Кучарбаев.

Адвокат Беляева считает, что дело не может быть рассмотрено из-за процессуальных нарушений. Первоначально дело было возбуждено незаконно, заявил он в суде.

Утверждение о том, что объект в Кумертау аварийный, является выдумкой следствия. В режиме пусконаладки он эксплуатировался, сообщила защита обвиняемого. Сообщается, что действия мэрии Кумертау по отзыву разрешения на ввод в эксплуатацию ранее Арбитражный суд признал незаконными.

В результате суд оставил ходатайство без рассмотрения, поскольку не были исследованы доказательства. Адвокат Беляева внес ходатайство не рассматривать дело из-за процессуальных замечаний.

Напомним, министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев и министр ЖКХ республики Борис Беляев проходят по делу о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений в Кумертау. Обвинение также предъявлено замначальника Управления капстроительства Рамилю Сафину, начальнику отдела капстроительства и реконструкции этого же ведомства Шадмурату Бикимбетову и экс-замглавы администрации Кумертау Юрию Курову. По версии следствия, из-за того, что они подписали акты приемки работ по строительству очистных, 95 млн рублей бюджетных средств были израсходованы не по целевому назначению.

Все обвиняемые отказались признавать свою вину. На их имущество суд наложил арест для обеспечения возмещения причиненного ущерба. Оба министра, по данным Mkset, находятся под домашним арестом.

#Новости#Валерия Панаева#Политика
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