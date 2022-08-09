Врачи из Башкирии рассказали, как сейчас у жителей региона протекает COVID-19

В Башкирии по информации Опершаба на 8 августа за сутки коронавирусная инфекция была обнаружена у 115 человек, а в среднем ежедневный прирост заболевших — 90 человек. На данный момент в ковид-госпитале в Зубово на лечении находятся 180 человек, среди которых 30 детей. Об этом сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан».