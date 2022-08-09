Власти предупредили жителей Башкирии о возможном появлении опасного насекомого

В России Американская белая бабочка распространена в таких регионах как: в Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Астраханской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском, Ставропольском краях, в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках. В Ведомстве подчеркивают, что вредитель может прижиться и в Башкирии.