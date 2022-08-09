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Власти предупредили жителей Башкирии о возможном появлении опасного насекомого

9 августа 03:32
Фото: rsn-rb.ru
Американская белая бабочка преимущественно распространяется с транспортными средствами, с тарой, упаковочным материалом, различными грузами, с плодами, ягодами и посадочным материалом из заражённых регионов, сообщает Россельхознадзор Башкирии.

Жителей Башкирии предупредили о возможном появлении Американской белой бабочке — о пластичном и агрессивном вредителей всех плодовых и декоративных культур. Как уточняют в Россельхознадзоре Башкирии, насекомое предпочитает питаться листьями шелковицы, яблони, вишни, сливы, груши, айвы, винограда, грецкого ореха, хмеля и клена. Так, вредоносной стадией насекомого является гусеница, которая «отличается значительной прожорливостью».

В России Американская белая бабочка распространена в таких регионах как: в Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Астраханской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском, Ставропольском краях, в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках. В Ведомстве подчеркивают, что вредитель может прижиться и в Башкирии.

Так, занести насекомое на свой садовый участок жители могут при приобретении посадочного материала в несанкционированных местах продажи. Кроме того, в ведомстве рекомендуют при покупке саженцев плодовых, декоративных деревьев и ягодных кустов внимательно их осмотреть.

Подчеркивается, что избавиться от вредителя важно в первом поколении, так как второе поколение куда более многочисленно и, следовательно, принесет значительно больший вред.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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