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В Башкирии возбудили уголовное дело из-за закупки «пиксельных елок»

9 августа 05:57
Фото: 1MI
Уголовное дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств при закупке «пиксельных елок» — ущерб бюджету республики был нанесен в сумме более 24 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В Башкирии по итогам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения более 24 миллионов рублей при закупке «пиксельных елок».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ноябре 2019 года ГКУ РБ «Хозяйственное управление» и ООО «Клирлайт Рус» заключили госконтракт на сумму более 115 миллионов рублей для оказания услуг по изготовлению борных световых декоративных конструкций.

Выяснилось, что контракт был заключен без проведения конкурентных процедур и по завышенной цене. Это привело к тому, что бюджету Башкирии был нанесен ущерб в размере более 24 миллионов рублей.

— В этой связи прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц ГКУ РБ «Хозяйственное управление» и ООО «Клирлайт Рус». По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Подчеркивается, что ход расследования и его результаты находятся на контроле прокуратуры Башкирии.

Напомним, что летом 2021 года компания «Клирлайт Рус» по постановлению Арбитражного суда Башкирии должно было вернуть в бюджет республики 115 миллионов рублей. Уже зимой этого года Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе данное решение по делу о поставке пиксельных елок в Башкирию.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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