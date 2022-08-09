В Башкирии возбудили уголовное дело из-за закупки «пиксельных елок»

Напомним, что летом 2021 года компания «Клирлайт Рус» по постановлению Арбитражного суда Башкирии должно было вернуть в бюджет республики 115 миллионов рублей. Уже зимой этого года Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе данное решение по делу о поставке пиксельных елок в Башкирию.