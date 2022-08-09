В Башкирии осудят мать 20 лет назад задушившую 11-летнего сына по просьбе сожителя

Следователи четвертого отдела СУ Следкома по Башкирии, который расследует особо важные дела, завершили расследование преступления совершенного более 20 лет назад. Тогда 11-летний мальчик без вести пропал в Сибае, по словам его родственников — уехал на велосипеде и не вернулся домой. Его поиски тогда не увенчались успехом, однако в 2017 году в лесу были найдены человеческие останки, и экспертам-криминалистам вместе со следователями удалось выяснить, что принадлежат они тому самому пропавшему ребенку.