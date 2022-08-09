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В Башкирии осудят мать 20 лет назад задушившую 11-летнего сына по просьбе сожителя

9 августа 16:04
Фото: пресс-служба Ск по Башкирии
Резонансное преступление было совершено еще в 2001 году, однако распутать клубок следователям удалось лишь сейчас, сообщили в пресс-службе СК по Башкирии 9 августа.

Следователи четвертого отдела СУ Следкома по Башкирии, который расследует особо важные дела, завершили расследование преступления совершенного более 20 лет назад. Тогда 11-летний мальчик без вести пропал в Сибае, по словам его родственников — уехал на велосипеде и не вернулся домой. Его поиски тогда не увенчались успехом, однако в 2017 году в лесу были найдены человеческие останки, и экспертам-криминалистам вместе со следователями удалось выяснить, что принадлежат они тому самому пропавшему ребенку.

Выяснилось, что мать убить собственного ребенка подговорил сожитель. Причина — наличие у них собственного общего ребенка. Женщина послушала своего мужа, позвала сына в лес за вениками, где и задушила поясом от своего халата. Примечательно, что пояс для этой цели приготовил ее сожитель. Задушенного ребенка женщина закопала на месте преступления, где они и пробыли 16 лет.

Теперь женщина 53 лет и мужчина 62 лет обвиняются в убийстве и в подстрекательстве к нему. Женщина свою вину в преступлении полностью признала, ее же сожитель вину отрицает. Несмотря на это вину в преступлении обоих обвиняемых установит суд, куда уже передано уголовное дело.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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