Проект «Содействие занятости» позволит получить востребованную профессию бесплатно

Не менее важно получить образование и для россиян, которые не имеют среднего специального или высшего образования, а также для тех, кто не может найти работу по специальности. Вопросы переподготовки приобретают особую актуальность для сотрудников компаний, в которых ожидается ликвидация или сокращение штата. Кроме того, повышение квалификации актуально и для студентов старших курсов вузов.