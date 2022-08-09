Полицейский на личном авто сбил подростков и серьезно покалечил одного из них в Уфе

Сегодня, 9 августа в популярном сообществе автолюбителей Башкирии в телеграм был размещен крик души. Автор поста сообщал о том, что в воскресенье 7 августа около 9 часов вечера на въезде в село Нагаево возле поворота на Есенинский «пьяный водитель, объезжая пробку по обочине встречного движения совершил наезд на группу подростков».