Надежда умирает: ждать ли родителям школьников в Башкирии 10 тысяч рублей к школе?

Еще раз посмотрим на календарь. А теперь правде в глаза. И снова на календарь. В 2021 году выплата была анонсирована еще в середине июля, а деньги начали поступать родителям уже со 2 августа. Если оставить надежды, то становится понятно, что выплат в этом году ожидать не приходится, как минимум потому, что выплату не успеют осуществить, и все это несмотря на то, что в прошлом году Владимир Путин озвучил, что данная мера поддержки для семей с детьми может стать традиционной.