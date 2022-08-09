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Депутатов Курултая Башкирии отправили на свалку

9 августа 06:22
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Об участии чиновников в неделе экологических дел сообщает пресс-служба Курултая республики

В рамках объявленной ранее в Башкирии недели экологических дел депутаты Курултая республики отправятся на уборку несанкционированных мусорных свалок, расположившихся на территории их избирательных округов. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания.

Так, по словам председателя Курултая Константина Толкачева, ему самому неоднократно приходилось сталкиваться с несанкционированными свалками мусора на территории природных объектов республики. Толкачев также отметил, что подобного рода акции с участием чиновников помогут продемонстрировать надлежащее отношение к проблеме сбора и вывоза мусора.

Сообщается, что наряду с парламентариями в акции примут участие эко-активисты. Вместе они займутся выявлением и очисткой мест скопления мусора и различных отходов.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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