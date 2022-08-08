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В Уфе пару судят за убийство, разбой, поджог и хранение наркотиков

8 августа 12:32
Фото: pixabay.com
В столице Республике Башкортостан 35-летнего мужчину и 32-летнюю женщину обвиняют в убийстве, краже, разбое, поджоге и хранении наркотиков.

Осенью 2021 года в Октябрьском районе Уфы в своей квартире был найден убитым 55-летний мужчина. Об этом информирует «КП-Уфа».

Полицейские выяснили, что несколько дней назад жертву навещала обвиняемая женщина. Во время дружеских посиделок хозяин жилья уснул. Женщина впустила в квартиру подельника, и предложила тому убить спящего, с целью устранить свидетеля. Второй фигурант уголовного дела согласился. Он несколько раз ударил гантелей пожилого человека по голове. Далее погибший получил еще и удар ножом в живот. Собственник квартиры умер на месте.

Злоумышленники похитили из жилища деньги и ценности. Общая сумма ущерба составила 215 000 рублей. Для сокрытия следов преступления пара подожгла квартиру. Огонь сильно не разгорелся.

В ходе обыска в жилище подозреваемых полицейские нашли как похищенные у убитого вещи, так и наркотики. Сначала преступники признали вину, однако позже отказались от своих показаний.

В ходе следствия выяснилось, что пара виновна еще в нескольких кражах. У двух пострадавших были похищены ценные вещи. С банковской карты одной из потерпевших обвиняемые сняли деньги. Сумма материального ущерба составила 65 000 рублей.

Уголовное дело передано в суд.

#Новости#Юлия Кононенко#Происшествия
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