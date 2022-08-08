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В горах в Сочи от удара молнии погиб уроженец Уфы

8 августа 07:50
Фото: телеграм-канал Сочи №1
Трагедия произошла в горах Красной поляны. Сначала начался небольшой дождь, а после неожиданный разряд молнии попал в 47-летнего жителя Уфы, сообщает телеграм-канал Сочи№ 1.

Стало известно, что в горах Красной поляны от удара молнии погиб 47-летний уроженец Уфы. Мужчина приехал на отдых и вместе с компанией друзей отправился в горы.

Как сообщили очевидцы телеграм-каналу Сочи № 1, трагедия произошла на тропе между Цирком 2 и 1. Так, предупреждение о надвигающейся грозе объявлялось по громкой связи на канатной дороге, однако многие из-за большой очереди и низкой скорости канатной дороги решили спускаться пешком.

— Мы были в сотне метров от него. Стал накрапывать дождик и вдруг разряд. Всего один! Через пару минут какой-то парень рассказал, что сам лично видел, как насмерть мужчину убило, а девушка, которая стояла совсем рядом — жива. Ужас просто, — рассказывает очевидец.

Смерть жителя Уфы от удара молнии при пешем спуске с хребта Аибга подтвердили и в пресс-службе СК по Краснодарскому краю. Подчеркивается, что на момент смерти мужчина находился на открытом участке местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. Проводится проверка.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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