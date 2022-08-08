В Башкирии возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Узень фермой «Урожай»

Ранее председатель Союза экологов Александр Веселов сообщал, что массовую гибель рыбы местные жители обнаружили еще 7 июля. В ответе из правительства региона, который получил эколог, говорится, что в пробах воды из рек Кляуле и Сокат были выявлены превышения ПДК по таким показателям, как ионы аммония, сульфат-ионы, фосфат-ионы и нитриты. Садоводам рекомендовали не использовать воду из этих водоемов для полива.