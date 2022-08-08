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В Башкирии возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Узень фермой «Урожай»

8 августа 06:05
Фото: Александр Веселов/VK
Предприятие сваливало навоз крупного рогатого скота вблизи трех рек в Кармаскалинском районе. В результате отходы попадали в воду, сообщила республиканская прокуратура.

В июле, после сильных дождей, вредные вещества оказались в реках Сокат, Кляуле (впадают в реку Узень). В водоемах массово погибла рыба. Природоохранная прокуратура провела проверку по данному факту.

«По результатам проведенного специалистами расчета сумма причиненного ущерба составила свыше 800 тыс. рублей», — установили в надзорном ведомстве.

Материалы прокуратура направила в полицию, которая и возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных водных объектов, если это деяние причинило существенный вред животному миру, рыбным запасам).

Ранее председатель Союза экологов Александр Веселов сообщал, что массовую гибель рыбы местные жители обнаружили еще 7 июля. В ответе из правительства региона, который получил эколог, говорится, что в пробах воды из рек Кляуле и Сокат были выявлены превышения ПДК по таким показателям, как ионы аммония, сульфат-ионы, фосфат-ионы и нитриты. Садоводам рекомендовали не использовать воду из этих водоемов для полива.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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