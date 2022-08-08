В Башкирии вновь зафиксирован ошеломляющих рост заболевших COVID-19 за сутки

Так, на данный момент в стационарах лечение проходят 148 человек, в числе которых 96 пациентов в возрасте 60 лет и старше. В тяжелом состоянии — 9 пациентов, на аппарата ИВЛ — 1 пациент. На амбулаторном лечении — 625 человек, из которых 163 человека в возрасте 60+.