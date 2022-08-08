В Башкирии главой администрации Бирска назначена Виктория Бурдина

Отметим, что таким образом, Виктория Бурдина стала третьей женщиной, возглавившнй один из республиканских муниципалитетов. Так, главой администрации Кигинского района на данный момент является Зухра Гордиенко и главой администрации Иглинского района является Гюзель Насырова. Также до недавнего времени обязанности главы Стерлитамакского района Башкирии исполняла Лилия Шайхутдинова, позднее стало известно назначении на должность Евгения Волкова, в прошлом руководившего санаторием «Красноусольск».