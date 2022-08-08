Названа самая разбитая дорога - рекордсмен по жалобам в Башкирии

Наибольшее количество жалоб среди жителей республики было зарегистрировано в отношении дороги Сибай — Акъяр. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии сообщила начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Как сообщила Прочаковская, в планы регионального правительства входит завершить один из этапов ремонта дороги в августе этого года, однако капитальный ремонт дороги, по её словам, в настоящий момент не планируется.
Также в рамках своего доклада чиновница озвучила данные по количеству обращений граждан по части состояние дорог в регионе. Так, за минувшую неделю было зарегистрировано 1025 обращений.