Коммунальщики посоветовали сидящим по три дня без воды уфимцам купить бассейн

— У меня 3 детей, одному из них 3 месяца всего, ребёнка не возможно искупать и помыть! Начальство их предложили мне купить бассейн и купать там детей, честно сказать что в шоке ни чего не сказать! Разве так можно к людям обращаться, — возмущается женщина.