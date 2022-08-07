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Нетрезвый водитель в Башкирии насмерть сбил престарелого пешехода

7 августа 09:03
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Дорожный инцидент с летальным исходом произошёл днём ранее в Давлеканово, сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов

На дорогах республики вновь произошло смертельное ДТП с участием нетрезвого водителя. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулём легковой иномарки насмерть сбил 63-летнего пешехода. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Сообщается, что инцидент произошёл 6 августа в городе Давлеканово. Возрастной пешеход переходил дорогу в неустановленном месте в районе улицы Ворошилова, когда на шоссе выехал нетрезвый водитель. За жизнь 63-летнего мужчины боролись медики скорой помощи, однако спасти его не удалось.

Напомним, несколькими неделями ранее в дорожном инциденте в селе Бакалы погибли четыре молодые девушки. Их насмерть сбил 23-летний уроженец села, находившийся за рулём в состоянии опьянения, примечательно. что скорость движения, с которой тот двигался по сельской дороге превышала 100 километров в час. Молодой человек был заключен под стражу.

Также ранее в Уфе водитель автомобиля дорожных служб насмерть задавил 84-летнего мужчину. Сообщается, что водитель, двигаясь задним ходом, не заметил проходящего позади пенсионера.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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