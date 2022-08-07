Нетрезвый водитель в Башкирии насмерть сбил престарелого пешехода

Напомним, несколькими неделями ранее в дорожном инциденте в селе Бакалы погибли четыре молодые девушки. Их насмерть сбил 23-летний уроженец села, находившийся за рулём в состоянии опьянения, примечательно. что скорость движения, с которой тот двигался по сельской дороге превышала 100 километров в час. Молодой человек был заключен под стражу.