Ляйсан Утяшева вместе с мужем на время отпуска отправилась в Башкирию

Российская спортсменка и телеведущая родом из Башкирии Ляйсан Утяшева рассказал в соцсетях о том, как вместе с мужем — комиком Павлом Волей они проводят свои выходные на малой Родине Утяшевой — в посёлке Раевский.
— Дом нэнэй и картатая — самый любимый и особенный! Всё помню в нём наизусть. Родная Раевка — мое место силы, было, есть и будет. Здесь я родилась и выросла. Все такое же, как раньше, только я уже не маленькая и приезжаю к родным со своей семьей, — пишет Ляйсан Утяшева в соцсетях.
Телеведущая также отметила, что после выходных, проведённых в Раевском, она всегда немного прибавляет в весе, но не испытывает по этому поводу угрызений.
— Я в Раевке стабильно поправляюсь килограмма на два, вот, и вообще себя за это не корю, потому что нэнэйкина стряпня самая вкусная в мире, — поделилась Утяшева с подписчиками.