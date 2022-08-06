В Башкирии в результате аварии с грузовиком погибло два человека

Ранее мы писали о том, что в Башкирии продолжается череда смертельных ДТП. По информации регионального ГИБДД, только с 18 по 25 июля на дорогах погибло 27 человек. Известно, что 25 июля было одним из самых страшных дней на дорогах Башкирии — за сутки правоохранительные органы зафиксировали 11 смертей.