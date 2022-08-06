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В Башкирии в результате аварии с грузовиком погибло два человека

6 августа 07:52
Фото: 1MI
В Башкирии продолжается череда смертельных аварий — на этот раз в результате столкновения внедорожника и грузовика погибло два человека.

В Башкирии в результате столкновения внедорожника Subaru Forester с грузовиком Volvo погиб мужчина и 52-летняя пассажирка, которые находились в первом автомобиле. Об этом сообщил начальник ГИБДД Башкирии.

Известно, что авария произошла 5 августа в районе 23:00 на трассе Бураево-Старобалтачево-Куеда.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии продолжается череда смертельных ДТП. По информации регионального ГИБДД, только с 18 по 25 июля на дорогах погибло 27 человек. Известно, что 25 июля было одним из самых страшных дней на дорогах Башкирии — за сутки правоохранительные органы зафиксировали 11 смертей.

MKset разбирался в причинах произошедшего и остлеживал реакцию властей, — подробнее в нашем материале.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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