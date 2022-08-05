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Эксперты не нашли в действиях Шевчука состава правонарушения — юрист

5 августа 06:57
Фото: Mkset.ru
Представитель рок-музыканта Александр Передрук попросил суд приобщить к делу материалы психолого-лингвистического заключения, сообщает корреспондент Mkset из зала суда.

«Согласно заключению в тексте не содержится психолого-лингвистических признаков дискредитации какого-либо лица, в том числе Вооруженных сил. Таким образом, в действиях Шевчука нет состава административного правонарушения», — заявил представитель рок-музыканта Александр Передрук в суде.

Суд удовлетворил ходатайство юриста, приобщив к материалам дела заключение экспертов на 18 листах, приложение к нему на шести листах и диск с видеозаписью, на которой запечатлены действия лидера ДДТ, в которых полиция усмотрела признаки административного правонарушения.

Следующее заседание по делу суд назначил на 16 августа.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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