«Брюхо полное крови»: жителей пятиэтажки в Уфе атаковало нашествие кусающихся блох

Эти блохи заходят с нами в квартиру, прыгают повсюду. У соседей не спрашивала, в подъезде редко кого у нас можно встретить. Но блохи сильно кусаются. Бывает, раздавишь, и там уже полное брюхо крови. Фуууу. Я уже столько начиталась про этих блох, шесть лет живем здесь, впервые эти блохи.сообщила жительница дома