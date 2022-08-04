Власти раскрыли, где больше всего умирают люди в Башкирии

В Башкирии в первом полугодии 2022 года показатели смертности снизились на 9,9%. Об этом сообщается в рамках совещания «Здравчас» с участием руководителя администрации главы республики Максима Забелина.
Сообщается, что наименьшие показатели смертности среди муниципалитетов республики были зафиксированы в Уфимском районе (8,8), также низкие показатели статистики смертности фиксируются в Межгорье (8,9), Октябрьском (9,2), Нефтекамске (9,3) и Уфе (10,3).
Наивысший показатель был зафиксирован в Арханегельском районе республики — 19,6. Далее следуют Бакалинский (18,9), Балтачевский (18,6) и Шаранский (18,6) районы.
Несколькими неделями ранее были обнародованы данные о показателях младенческой смертности в 2022 году. Сообщается, что за первом полугодии 2022 года составляет 4,9 промилле, что ниже показателя прошлого года на 19,7%.