Коммунальщики попросили жильцов дома в Уфе «доносить» на соседей

Весьма интересным объявлением, размещенным на подъезде одного из домов в уфимском Сипайлово на улице Максима Рыльского, поделилась местная жительница, пожелавшая остаться неизвестной.
— ЖЭУ-64 просит жителей дома стучать друг на друга.считает местная жительница
Согласно тексту объявления, жильцам предлагают письменно или устно по телефону сообщать в управляющую компанию о следующих «грехах» соседей: несоответствии количества прописанных и проживающих в квартире у соседей, манипуляции с магнитами на счетчиках, отсутствии пломб на счетчиках, а также отсутствии у соседей водяных счетчиков в принципе.
Неизвестно, каким образом сознательные соседи должны узнать и о таких нарушениях, как «систематическое нарушение передачи показаний приборов учета в ресурсоснабжающие организации».
Директор ЖЭУ Алексей Габзалилов рассказал корреспонденту Mkset, что таким образом ведется подготовка к грядущим в сентябре изменениям, суть которых в общем-то описана и в самом объявлении и документально подкреплена февральским Постановлением правительства РФ. Уже в следующем месяце изменится строка «содержание общедомового имущества», и информация о нарушениях соседей нужна управляющей компании в том числе и для проведения с ними профилактических бесед. Цель у этого одна — чтобы начисления для жителей были более корректными.
Это один из вариантов подготовить жителей, провести корректировку данных и узнать о нарушителях, а также провести с ними профилактические беседы.Алексей Габзалилов