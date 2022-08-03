За полгода объем поддержки МСП со стороны Корпорации МСП превысил 210 млрд рублей

«При помощи «зонтичных» поручительств Корпорация МСП берет на себя до 50 процентов рисков, которые в ином случае свалились бы на предпринимателя, - сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Это дает возможность получить кредит тем, кому банки ранее отказывали. В прошлом году за счет изменения гарантийной поддержки и запуска «зонтичных» поручительств мы поддержали более восьми тысяч предпринимателей, а это в 3,5 раза больше, чем в 2020 году».