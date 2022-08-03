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В Башкирии вводятся новые льготы для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами

3 августа 11:20
Фото: 1MI
Новая мера поддержки позволит сертификат на строительство или покупку дома направить на уплату первоначального взноса по ипотеке, сообщает премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Так, направить данный сертификат на оплату первоначального вноса по ипотеке можно с этого лета. Как уточняет премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, внести сертификат можно также в качестве погашения основного долга или процентов.

Известно, что в период с 2020 по 2021 год было выдано 600 свидетельств на общую сумму более 100 миллионов рублей.

— В текущем году такую поддержку могут получить все граждане, вставшие на учет до 31 декабря 2016 года. На эти цели из бюджета республики предусмотрено также 100 млн рублей, но сумма будет увеличиваться по мере реализации программы, — Андрей Назаров.

Помимо этого, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов могут рассчитывать также на получение бесплатного земельного участка под строительство дома, либо на единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей на улучшение жилищных условий.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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