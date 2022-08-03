В Башкирии вводятся новые льготы для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами

— В текущем году такую поддержку могут получить все граждане, вставшие на учет до 31 декабря 2016 года. На эти цели из бюджета республики предусмотрено также 100 млн рублей, но сумма будет увеличиваться по мере реализации программы, — Андрей Назаров.