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В Башкирии власти установили стенд с Героями Труда рядом с общественным туалетом

3 августа 11:18
Фото: соцсети
Плакат с героями расположен на центральной площади в Туймазах, сообщает местный житель.

Житель города Туймазы пожаловалась главе Башкирии на действия местной администрации. Свою жалобу мужчина опубликовал в социальных сетях Радия Хабирова.

Недоволен Рамзан Ф. остался тем, что на центральной площади города плакат с героями социалистического труда разместили рядом с туалетом. В качестве доказательств местный житель прикрепляет фотографию, на которой, действительно, стенд установлен буквально в нескольких шагах от общественного туалета.

Так, Рамзан Ф. недоумевает «куда смотрела администрация», когда плакат устанавливался на площади города, а главу Башкирии в свою очередь прост принять меры.

В администрации города корреспонденту Mkset сообщили, что плакат с рекламного стенда уже демонтируется «в связи с тем, что кому-то не понравилось». Чиновники подчеркнули, что щит расположен справа от здания администрации города, а также рядом с фонтаном, в частности, «взгляд с фонтанов падает на героев».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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