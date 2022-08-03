В Башкирии власти установили стенд с Героями Труда рядом с общественным туалетом

В администрации города корреспонденту Mkset сообщили, что плакат с рекламного стенда уже демонтируется «в связи с тем, что кому-то не понравилось». Чиновники подчеркнули, что щит расположен справа от здания администрации города, а также рядом с фонтаном, в частности, «взгляд с фонтанов падает на героев».