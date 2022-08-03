ИРИ: Конкурс национального контента набрал рекордное количество заявок

«Рекордное количество полученных заявок говорит о том, что индустрия – крупные производители, независимые продюсеры, молодые авторы – хочет снимать и ей есть, что сказать аудитории, - констатировала Лапина. - Но из полутора тысяч заявок до этапа очной защиты дойдут не все. Мы не отдаем предпочтения какому-то одному жанру или формату – самым важным остается качество проекта, сильная и актуальная история, талантливая команда».