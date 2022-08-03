ИРИ: Конкурс национального контента набрал рекордное количество заявок

Самое большое число заявок зафиксировано в категории «Видеоконтент», включающей в себя анимационные, документальные и художественные сериалы, а также телепрограммы. Вторую позицию занимает «Блогосфера» - контент для соцсетей. За этими категориями следуют программное обеспечение, видеоигры, спецпроекты в интернет-медиа и мультиформатные проекты, пишет newstracker.ru.
По словам исполнительного директора ИРИ Елены Лапиной, институт поддерживает не только сериалы различных жанров, но и многие другие разновидности контента. В их числе – проекты блогеров, шоу для соцсетей, видеоигры и специальные проекты, уточнила она.
«Рекордное количество полученных заявок говорит о том, что индустрия – крупные производители, независимые продюсеры, молодые авторы – хочет снимать и ей есть, что сказать аудитории, - констатировала Лапина. - Но из полутора тысяч заявок до этапа очной защиты дойдут не все. Мы не отдаем предпочтения какому-то одному жанру или формату – самым важным остается качество проекта, сильная и актуальная история, талантливая команда».
Специалисты ИРИ уделят пристальное внимание всем техническим аспектам. Среди них такие, как четкое понимание критериев конкурса, абсолютное соответствие требованиям, в деталях расписанный бюджет проекта, конкретное обозначение целевой аудитории и сроков, необходимых на производство. В финал отберут сильнейших.
Заявки проверят в ближайшее время на предмет их соответствия требованиям отбора, а также полноты представленных авторами сведений. Прошедшие валидацию проекты детально изучат независимые эксперты. Проекты с достаточным количеством баллов отправятся на рассмотрение продюсерского совета ИРИ.
Очная защита дошедших до финала проектов запланирована на конец сентября 2022 года.