Экс-министр культуры России назвал Уфу «очень музыкальным городом»

Экс-министр культуры России, а ныне Председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский назвал Уфу «очень музыкальным городом» и подкрепил свои слова видеороликам с амфитеатра у конгресс-холла «Торатау».
Также Мединский отметил, что в этом же месте ежегодно проводится Фестиваль классической музыки и выразил надежду, что «традиция не прервётся».
— До поздней ночи — тысячи молодых зрителей рассаживались на траве и слушали хорошую музыку, заявил Владимир Мединский