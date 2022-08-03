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Экс-министр культуры России назвал Уфу «очень музыкальным городом»

3 августа 12:24
Фото: скриншот видео
Свои мысли об Уфе экс-министр культуры России Владимир Мединский изложил в социальных сетях.

Экс-министр культуры России, а ныне Председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский назвал Уфу «очень музыкальным городом» и подкрепил свои слова видеороликам с амфитеатра у конгресс-холла «Торатау».

Также Мединский отметил, что в этом же месте ежегодно проводится Фестиваль классической музыки и выразил надежду, что «традиция не прервётся».

— До поздней ночи — тысячи молодых зрителей рассаживались на траве и слушали хорошую музыку, заявил Владимир Мединский

#Новости#Элина Сайфранова#Общество#Видео
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