В Башкирии чиновнику предъявлены обвинения из-за возведения аварийных домов для сирот

После чиновник подписал контракты на приобретение построенного жилья за более 18,8 миллиона рублей для детей-сирот. Однако позже выяснилось, что дома небезопасны и непригодны для проживания граждан, в частности, при их строительстве вместо фундамента использовались обычные деревянные пеньки, система вентиляции установлена с нарушением, что привело к промерзанию конструкций и образованию плесени.