«Единая Россия»: В Донбассе организована работа волонтёров-медиков

«С момента начала спецоперации на Донбассе жители нашей республики активно помогали и собирали гуманитарную помощь. В сборе принимали участие все неравнодушные жители Башкортостана и региональное отделение партии «Единая Россия»: депутаты всех уровней, сенаторы, бизнесмены, общественные организации, благотворители, меценаты, пенсионеры. В сортировке и отправке груза помогали волонтеры. На сегодняшний день республика отправила 19 гумконвоев общим весом 1416 тонн. В гумпомощь входили продукты питания, медикаменты, стройматериалы, учебники и канцтовары для школы, предметы первой необходимости. Также Башкирия помогает восстанавливать Петровскую школу им. генерал-майора М.М. Шаймуратова в ЛНР. Мы уже направили туда четыре гумколонны со стройматериалами», - рассказал координатор волонтерского штаба «Наша забота» партии «Единая Россия» Раиль Адиятуллин.