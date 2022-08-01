Россия ответила контрмерами британским журналистам и политикам

Меры были приняты по причине продолжения британской стороной санкционной политики в отношении представителей РФ.
Кроме бывшего главного министра и других парламентариев, в список опальных персон из членов британского правительства вошли: глава Лейбористов Британии Кир Стармер, шотландец Кейт Форбс - министр финансов и экономики регионального правительства, а также глава Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд, сообщает Russian.rt.com.
С полным списком персон нон-грата можно ознакомиться на сайте МИД РФ.
Известно, что британскими властями были введены санкции в отношении генерал-полковника Сергея Рудского — руководителя Главного опер управления Генерального штаба ВС РФ. Кроме того, санкциям подверглись еще несколько юридических и частных лиц, среди которых оказались предприниматели Владимир Потанин и Саид Гуцериев, а также глава Кемеровской области Сергей Цивилев.