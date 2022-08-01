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Россия ответила контрмерами британским журналистам и политикам

1 августа 19:09
Фото: piqsels.com
По данным МИД РФ, российское правительство ответило персональными контрсанкциями тридцати девяти английским бизнесменам, журналистам и политическим деятелям. Не стал исключением и бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.

Меры были приняты по причине продолжения британской стороной санкционной политики в отношении представителей РФ.

Кроме бывшего главного министра и других парламентариев, в список опальных персон из членов британского правительства вошли: глава Лейбористов Британии Кир Стармер, шотландец Кейт Форбс - министр финансов и экономики регионального правительства, а также глава Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд, сообщает Russian.rt.com.

С полным списком персон нон-грата можно ознакомиться на сайте МИД РФ.

Известно, что британскими властями были введены санкции в отношении генерал-полковника Сергея Рудского руководителя Главного опер управления Генерального штаба ВС РФ. Кроме того, санкциям подверглись еще несколько юридических и частных лиц, среди которых оказались предприниматели Владимир Потанин и Саид Гуцериев, а также глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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