Новый закон о рекламе лишит части бюджета регионы

Как сообщает karelinform.ru, в случае принятия закона частная компания-оператор получает эксклюзивные права на размещение цифровой наружной рекламы. У нее будет право размещения рекламных конструкций даже на объектах культурного наследия. При этом отсутствуют какие-либо ограничения. То же касается и платы за ее услуги. На единого оператора также возлагается ответственность за все размещаемые объявления частных лиц.
До этого у глав регионов была возможность непосредственно оказывать влияние на размещение наружной рекламы с учетом географических и архитектурных особенностей, присущих населенным пунктам. Сейчас же абсолютно все, начиная с выбора мест, где разместятся новые щиты, и до того, о чем будет «наружка», окажется в руках частной компании с местом регистрации, скорее всего, в Москве. Таким образом, фактически придет конец рынку наружной рекламы в Башкирии, бюджет которой лишится части доходов. Помимо этого, ослабнут позиции главы региона Радия Хабирова.
Свое отношение к предлагаемому законопроекту уже выразили в Федеральной антимономольной службе. Как говорит заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Яна Склярова, появление единого оператора дает ему возможность злоупотреблять своим положением по отношению к другим участникам рынка. По сути, на частную компанию возлагаются функции, которые исполняет хозяйствующий субъект и государственный орган. Это вступает в противоречие с антимонопольным законодательством.
Кроме того, в законопроекте ничего не говорится о ценовых решениях для единого оператора. И в отношении него не будут действовать нормы законодательства о культурном наследии и ГОСТы для наружной рекламы. Кроме того, речь идет о «неконкурентных процедурах», когда оператор может, минуя торги, заниматься заключением контрактов сроком до 30 лет. Что отсекает от работы на этом рынке в том числе малый и средний бизнес.
По общему мнению экспертов, из-за нового законопроекта у глав регионов не будет части их политических полномочий в управлении медиасредой касаемо наружной рекламы.
У депутатов также однозначная позиция – нельзя принимать такой законопроект. По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, назвавшего эту тему «очень большой и острой», фракция голосовала против, поскольку появление такого закона обернется монополией на рынке рекламы. Под угрозой увольнения окажутся десятки тысяч россиян. Может быть нарушен внешний вид российских городов. Кроме того, будут затронуты интересы частных лиц, огромное количество которых использует сайты объявлений. От председателя комитета Госдумы по защите конкуренции, члена фракции «Справедливая Россия» Валерия Гартунга последовало предложение снять законопроект с рассмотрения, чтобы страна не лишилась рынка рекламы.
По мнению руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого, из-за нового закона закроются десятки компаний, занимающихся наружной рекламой. По словам депутатов фракции, нельзя принимать документ, который приводит к неестественной монополии.
По мнению, озвученному членом фракции КПРФ Николаем Арефьевым, нет никакой связи между данным законом и обеспечением национальной безопасности РФ. Автором документа не был приведен ни один пример размещения баннера, содержание которого вступало бы в противоречие с интересами страны.