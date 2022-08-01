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Кассационный суд оставил в силе решение по иску МВД к сторонникам Навального* в Уфе

1 августа 12:27
Фото: 1MI
Речь идет об иске МВД Башкирии к Лилии Чанышевой, Ольге Комлевой и Ильгаму Янбердину о взыскании с них 529 тысяч рублей за работу сверхурочно на митинге 23 января 2021 года.

Шестой кассационный суд оставил в силе решение Кировского райсуда Уфы по иску МВД к экс-координатору штаба Навального** Лилии Чанышевой, а также к активистам Ольге Комлевой и Ильгаму Янбердину.

Отметим, что согласно решению Кировского райсуда, активисты должны выплатить 529 тысяч рублей сотрудникам МВД за сверхурочную работу на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального* 23 января 2021 года.

Как сообщил изданию «Ъ-Уфа» представляющий интересы активистов в суде адвокат Алексей Захаров, решение он намерен обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека.

Напомним, что Лилия Чанышева с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в в создании экстремистского сообщества. Так, 8 июля Басманный суд Москвы продлил арест активистки еще до 9 октября.

* — внесен в список экстремистов и террористов.

** — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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