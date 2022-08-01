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IKEA не подтвердила возобновление работы магазина в Уфе и по всей России

1 августа 09:12
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
В компании отреагировали на появившуюся в сети информацию о якобы возобновлении работы магазинов торговой сети на территории РФ

IKEA не подтвердила появившуюся в соцсетях со ссылкой на сотрудников магазинов информацию о проведении подготовки для возобновления работы магазинов торговой сети.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что магазины сети возобновят свою работу на территории России. По мнению пользователей, данные сведения косвенно подтверждаются тем фактом, что компания продлевает договоры об аренде, а на склады поступают новые партии товаров.

Шведская компания объяснила о приостановке своей деятельности на территории России ещё 4 марта. Позднее стало известно, что IKEA проведёт распродажу в связи с окончательным уходом с российского рынка.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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