IKEA не подтвердила возобновление работы магазина в Уфе и по всей России

IKEA не подтвердила появившуюся в соцсетях со ссылкой на сотрудников магазинов информацию о проведении подготовки для возобновления работы магазинов торговой сети.
Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что магазины сети возобновят свою работу на территории России. По мнению пользователей, данные сведения косвенно подтверждаются тем фактом, что компания продлевает договоры об аренде, а на склады поступают новые партии товаров.
Шведская компания объяснила о приостановке своей деятельности на территории России ещё 4 марта. Позднее стало известно, что IKEA проведёт распродажу в связи с окончательным уходом с российского рынка.