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Хабиров рекомендовал на должность гендиректора «Башспирта» вице-премьера Абдрахимова

1 августа 08:10
Фото: 1MI
О своей личной рекомендации глава региона заявил в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии 1 августа

На должность генерального директора «Башспирт» Радий Хабиров порекомендовал Раифа Абдрахимова. Об этом глава региона сообщил в ходе сегодняшнего заседания в ЦУРе Башкирии.

Глава региона отметил, что решение о назначении на должность будет принимать совет директоров компании, которая, по его словам, является одним из главных налогоплательщиков республики.

При этом Радий Хабиров также отметил ряд профессиональных качеств Абдрахимова, в числе которых выделил его ответственность, масштаб мысли и большой опыт работы. В завершение Хабиров заявил о том, что Абдрахимов будет награждён высшей наградой республики — орденом за заслуги перед республикой Башкортостан.

На должность Абдрахимова назначен нынешний министр ЖКХ республики Алан Марзаев.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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