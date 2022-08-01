Хабиров рекомендовал на должность гендиректора «Башспирта» вице-премьера Абдрахимова

На должность генерального директора «Башспирт» Радий Хабиров порекомендовал Раифа Абдрахимова. Об этом глава региона сообщил в ходе сегодняшнего заседания в ЦУРе Башкирии.
Глава региона отметил, что решение о назначении на должность будет принимать совет директоров компании, которая, по его словам, является одним из главных налогоплательщиков республики.
При этом Радий Хабиров также отметил ряд профессиональных качеств Абдрахимова, в числе которых выделил его ответственность, масштаб мысли и большой опыт работы. В завершение Хабиров заявил о том, что Абдрахимов будет награждён высшей наградой республики — орденом за заслуги перед республикой Башкортостан.
На должность Абдрахимова назначен нынешний министр ЖКХ республики Алан Марзаев.