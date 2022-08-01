Башкирия потратила на проживание главы Абхазии в Уфе 127 тысяч рублей

Заказчиком выступило Управление делами главы Башкирии. Контакт заключили с единственным поставщиком — ООО «Гранель-Недвижимость» задним числом, 27 июля. Однако в документе говорится, что услуги, связанные с обеспечением визитов глав иностранных государств, должны были оказываться в период с 12 по 14 июля. Эти даты совпадают со временем визита в республику президента Абхазии Аслана Бжании.
По некоторым данным, в 127 тысяч рублей обошлась аренда номера-люкс, или чуть больше 40 тысяч рублей в сутки. Стоимость президентского люкса в Crowne Plaza в Уфе, доступного для бронирования в настоящий момент, составляет 82300 рублей в сутки.
Компанией «Гранель-Недвижимость» владеют супруга премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Лариса и его сестра Светлана Нигматуллина. Руководит ею сын премьер-министра Денис.