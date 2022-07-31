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В Уфе 4-летний ребенок выпал ночью из окна 2-го этажа и попал с травмами в больницу

31 июля 07:41
Фото: 1MI
Об очередном происшествии с ребенком, выпавшим из окна в Демском районе Уфы рассказали в УГЗ Уфы 31 июля.

Сегодня ночью с 30 на 31 июля в Уфе едва не случилась очередная трагедия. Речь идет о падениях малолетних детей из окон, с которыми пока что бороться пытаются лишь напоминаниями о в том числе и уголовной ответственности родителей за подобные инциденты с детьми.

Ночью в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступил тревожный звонок о том, что ребенок выпал из окна второго этажа в Демском районе Уфы, по адресу улица Ухтомского, 26. На место прибыла бригада скорой помощи, к счастью врачи обнаружили ребенка хоть и с травмами, но живым и госпитализировали его.

Причины и обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить работникам компетентных служб.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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