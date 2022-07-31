В Уфе 4-летний ребенок выпал ночью из окна 2-го этажа и попал с травмами в больницу

Сегодня ночью с 30 на 31 июля в Уфе едва не случилась очередная трагедия. Речь идет о падениях малолетних детей из окон, с которыми пока что бороться пытаются лишь напоминаниями о в том числе и уголовной ответственности родителей за подобные инциденты с детьми.