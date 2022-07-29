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В мэрии Уфы пообещали больше поливать сквер в «Южном» после того, как там все высохло

29 июля 09:28
Фото: Mkset.ru
Машины муниципального «Горзеленхоза» приезжают туда через день, сообщили в мэрии.

Теперь, когда установилась жаркая погода, число рейсов поливочных машин увеличат, отметили в городской администрации.

«Дополнительно сообщаем, что в настоящее время ведется работа по заключению договора с „Уфаводоканалом“ на оказание услуг по снабжению водой, предназначенной для полива зеленых насаждений в вышеуказанном парке», — говорится в ответе пресс-службы мэрии.

Как сообщал Mkset, в парке от недостатка влаги пожелтели газоны, а высаженные весной кусты стоят с сухими листьями. Парк оборудован системой автоматического полива, которая, вероятно, не используется. Да и сам сквер выглядит довольно запущенным.

Открыли парк в микрорайоне «Южный» всего три месяца назад. После — исправляли многочисленные недостатки. Благоустройство общественного пространства обошлось в 143,5 млн рублей.

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#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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